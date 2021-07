Covid oggi Calabria, 136 contagi e zero morti: bollettino 24 luglio

Sono 136 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.251 i tamponi effettuati, +44 guariti. Il totale dei decessi è di 1.244 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +92 attualmente positivi, +89 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4). L’Asp di Catanzaro comunica che dei 35 positivi di oggi, due sono soggetti residenti fuori regione. L’Asp di Crotone, poi, comunica che dei 12 positivi di oggi, due sono migranti.

Inoltre, l’Asp di Reggio Calabria comunica che dei 48 soggetti positivi di oggi, uno è un migrante sbarcato a Roccella Ionica. Infine, l’Asp di Vibo Valentia comunica un guarito nel setting fuori regione.