Sono 17 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Si registra 1 morto. Sono +385 i guariti, in totale i decessi da inizio pandemia sono 1.220. Il bollettino, inoltre, registra 383 attualmente positivi, 381 in isolamento, 2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 11).