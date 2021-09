Sono 203 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 16 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione. Si registrano 6 morti, per un totale di 1.365 decessi. Eseguiti 3.819 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +286 guariti e -89 attualmente positivi, -87 in isolamento Stabile il numero dei ricoverati (177) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 14). L'Asp di Reggio comunica 73 nuovi casi di cui 2 residenti fuori regione.