Covid oggi Calabria, 213 contagi: bollettino 22 agosto

Sono 213 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

Nel dettaglio in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.054.960 (+1.859). Le persone risultate positive al coronavirus sono 75.292 (+213) rispetto a ieri. Questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 302 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 865 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 829 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.803 (23.203 guariti, 600 deceduti);

– Crotone: casi attivi 282 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.876 (6.774 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.851 (49 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.799 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.951 (23.602 guariti, 349 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 286 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.668 (5.576 guariti, 92 deceduti).