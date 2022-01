Sono 2.212 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 gennaio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.085 tamponi effettuati, +1.114 guariti e un totale di 1.775 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +1.089 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 440) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 34).