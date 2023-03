Sono 235 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 gennaio 2023 in Calabria, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti per un totale di 3.301 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.979 tamponi, tra molecolari e antigenici. I guariti sono stati 319 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 136 e le terapie occupate 11, una in meno di ieri.