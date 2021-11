Sono 244 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 novembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessun decesso, il totale delle vittime del Covid in Calabria resta fermo a 1.454 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.776 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 96. In isolamento 143 persone, mentre i ricoverati sono 5 in più e le terapie intensive occupate sono stabili a 5.