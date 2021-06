Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.296 tamponi. Da ieri sono stati 183 i guariti, due in più i ricoverati, mentre sono 6 le terapie intensive occupate, stesso dato del giorno precedente. Nella Regione sono 1.224 i decessi da inizio pandemia. In isolamento domiciliare 160 persone.