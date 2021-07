Covid oggi Calabria, 26 contagi e 2 morti: bollettino 6 luglio

Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Registrati inoltre altri 2 morti. 2.286 i tamponi effettuati, +260 guariti, 1.232 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -236 attualmente positivi, -232 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

L'Asp di Cosenza comunica un decesso avvenuto il 17 giugno 2021 di cui si è avuta notizia tramite flusso scheda Istat di morte. L'Asp di Catanzaro comunica che "14 soggetti inseriti precedentemente nei casi attivi dell'Asp di Catanzaro vengono allocati nel setting Altro/Fuori Regione perché migranti".