Sono 3.551 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 aprile 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.262 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.683. Da inizio pandemia i morti sono stati 2.441 in Calabria. In calo i ricoveri, 8 in meno rispetto a ieri, per un totale di 293 e, infine, terapie intensive occupate stabili a 18.