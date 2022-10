Sono 691 i nuovi contagi covid registrati oggi 26 ottobre in Calabria secondo i dati del bollettino della Regione. Da ieri si registra anche un morto. Sui 4.306 tamponi effettuati i guariti sono 1.082. Il bollettino, inoltre, registra -392 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).