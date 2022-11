Sono 879 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 3 novembre 2022, secondo i numeri del bollettino covid della regione. I nuovi casi sono stati registrati su 4.726 tamponi effettuati, +614 guariti e 1 morto (per un totale di 3.067 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +264 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 130) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 7).