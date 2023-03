Sono 94 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2023 in Calabria, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto per un totale di 3.326 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.399 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 82 guariti. Il bollettino registra, inoltre, 4 ricoveri in meno per un totale di 113 e una terapia intensiva occupata in meno per un totale di 4.