Sono 108 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto, avvenuto però e registrato solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 5.872 tamponi molecolari. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 211 quelli nei reparti di degenza.