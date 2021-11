Sono 1.154 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 27 novembre 2021 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 3 morti, altri 3 sono stati registrati ieri ma sono decessi dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.695 test, tra molecolari e antigenici. I ricoverati per Covid in Campania sono 298 nei reparti ordinari, mentre le terapie intensive occupate sono 25.