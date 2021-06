Sono 117 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun altro morto da ieri, ma nel bollettino sono registrati 22 decessi, avvenuti tra novembre 2020 e maggio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.371 tamponi molecolari. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 209 nei reparti di degenza.