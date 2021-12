Covid oggi Campania, 1.327 contagi: bollettino 3 dicembre

Sono 1.327 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. "In Campania abbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un'occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni", ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

"Il problema è che quando arriviamo a numeri elevati di positivi, anche se questi positivi sono asintomatici - ha aggiunto De Luca - quello che salta è il tracciamento, cioè l'indagine sui contatti che ogni positivo ha avuto per cercare di frenare la diffusione del contagio. Se hai 100 positivi puoi fare magari mille o 2mila rilevazioni sui contatti che ha avuto ogni positivo, se i positivi sono 1.300 o 1.500 il tracciamento diventa sostanzialmente impossibile. Dunque diventa impossibile andare a controllare quelli che hanno avuto contatti con i positivi. Questo è l'elemento di preoccupazione che ci danno i numeri alti di positivi, non tanto i ricoveri che, almeno in Campania, sono ancora sotto controllo".