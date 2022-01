Covid oggi Campania, 13.364 contagi e 9 morti: bollettino 8 gennaio

Sono 13.364 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Si registrano inoltre altri 9 morti. 119.138 i test effettuati. La percentuale di test positivi sul numero totale di test analizzati è pari all'11,21%. Prosegue l'aumento di ricoveri di pazienti Covid in regione: sono 74 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 702 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale (occupato il 10,5% dei posti letto), sono 961 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri).