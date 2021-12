Covid oggi Campania, 1.841 contagi e 10 morti: bollettino 17 dicembre

Sono 1.841 i nuvi contagi da coronavirus oggi, 17 dicembre, in Campania. Il dato è relativo ai 38.876 test svolti ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi regionale sono inseriti 10 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 33 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) e 412 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+17 rispetto al dato diffuso ieri).