Covid oggi Campania, 194 contagi e 4 morti: bollettino 2 agosto

Sono 194 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Si registrano inoltre altri 4 morti: due i pazienti deceduti nelle ultime 48 ore e due deceduti in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari effettuati sono 2.171, 2.155 quelli antigenici. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 10, quelli di degenza 225.Sul fronte vaccini, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.604.275 cittadini. Di questi 3.039.252 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.643.527.