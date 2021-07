Covid oggi Campania, 210 contagi: bollettino 10 luglio

Sono 210 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 10 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Segnalato un morto, registrato ieri: il decesso è avvenuto in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 7.435 tamponi molecolari e 6.048 antigenici. I pazienti covid in terapia intensiva sono 15, negli altri reparti sono ricoverate 200 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 6.822 (+80), mentre i dimessi/guariti sono 411.385 (+128).