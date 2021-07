Covid oggi Campania, 244 contagi: bollettino 18 luglio

Sono 244 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 18 luglio 2021. I nuovi casi sono stati rilevati dall'analisi di 6.929 tamponi molecolari. Nessun decesso legato al Covid-19 è stato registrato nelle ultime 48 ore in Campania. Sono 10 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 175 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 7.201 (+153), mentre i dimessi/guariti sono 412.468 (+90).