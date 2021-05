Covid oggi Campania, 331 contagi e 7 morti: bollettino 29 maggio

Sono 331 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore nella Regione sono stati fatti 11.128 tamponi molecolari e 4.833 antigenici. I guariti o dimessi da ieri sono stati 545. I posti in terapia intensiva occupati sono 63, mentre quelli di degenza sono 749. Da inizio pandemia i morti in Campania sono stati 7.190. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 185, Salerno a 60, Caserta a 50, Avellino a 18 e Benevento a 16.