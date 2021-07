Covid oggi Campania, 355 contagi e 5 morti: bollettino 30 luglio

Sono 355 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 5 morti: un decesso è avvenuto nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. 7.069 i tamponi molecolari effettuati. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

La Campania ha intanto raggiunto la soglia dei 3 milioni di cittadini con doppia dose di vaccino anti Covid-19. "Raggiungiamo oggi i 3 milioni di cittadini immunizzati in Campania - ha spiegato il governatore Vincenzo De Luca su Facebook - e dobbiamo arrivare a 4 milioni e 200mila cittadini immunizzati. Quindi dobbiamo continuare con tenacia la campagna di vaccinazione fino a ottobre"