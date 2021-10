Sono 393 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 3 morti. 29.429 i tamponi effettuati, dai quali è risultato positivo l'1,33%. Nella Regione sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 193 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.