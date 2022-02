Covid oggi Campania, 4.394 contagi: bollettino 23 febbraio

Sono 4.394 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 23 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 39.508 tamponi. In Campania sono 59 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 911 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, per un totale di 970 ricoveri di pazienti positivi al Covid-19. E' la prima volta dall'inizio della cosiddetta quarta ondata che i ricoveri in Campania scendono sotto la soglia dei 1000.