Sono 4.541 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.534 test in Campania. Sono 32 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 457 quelli in reparti di degenza.