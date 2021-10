Sono 592 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 27 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 24.106 tamponi. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 200. In terapia intensiva, invece, 19 persone.