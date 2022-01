Covid oggi Campania, 5.930 contagi e 40 morti: bollettino 24 gennaio

Sono 5.930 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 24 gennaio. Si registrano inoltre altri 40 morti: 22 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 45.916 i test effettuati. Il totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale così a 8.925. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.391 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.