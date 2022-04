I dati della Regione: 35 pazienti in terapia intensiva

Sono 6.971 i nuovi contagi da coronavirus emersi oggi, 16 aprile, in Campania dall'analisi di 37.878 test, 4 i decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania. Negli ospedali della regione sono ricoverati 35 pazienti Covid in terapia intensiva e 703 pazienti Covid in reparti di degenza.