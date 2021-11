Sono 869 i nuovi contagi da coronavirus in Campania oggi, 12 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 26.309 test. Nel bollettino sono inseriti 6 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 17 i posti letto di terapia intensiva e 290 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid, entrambi i dati sono stabili rispetto a ieri.