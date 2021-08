Covid oggi Cina, 125 nuovi contagi

La Cina segnala 125 nuovi casi confermati di Covid-19. I dati comunicati stamani dalla Commissione sanitaria nazionale e riportati dall'agenzia Xinhua parlano di 94 nuovi casi di "trasmissione locale" del coronavirus accertati ieri, 41 dei quali nella provincia di Henan e 38 in quella di Jiangsu (dove si trova Nanchino dal cui aeroporto sarebbe partito il nuovo focolaio), e di altri 31 "casi importati". Le autorità sanitarie del gigante asiatico segnalano anche altri 39 casi relativi a pazienti asintomatici, che non vengono inseriti tra i contagi confermati.

Intanto, come ha scritto ieri il Global Times, sono stati "sanzionati" più di 30 funzionari in quattro delle province della Cina più colpite dall'ultima ondata di contagi, tutti accusati di non aver saputo far fronte alla nuova emergenza. Nel mirino sono finiti responsabili di distretti, delle commissioni sanitarie locali, degli ospedali, ma anche funzionari aeroportuali e del settore del turismo. Solo a Nanchino, secondo il Global Times, sono stati sanzionati almeno 15 funzionari, compreso il vice sindaco Hu Wanjin. Nella città di Zhangjiajie, meta turistica nella provincia di Hunan, sono finiti nel mirino una ventina di funzionari, mentre sono state annunciate "misure disciplinari" per diversi funzionari di Zhengzhou, città della provincia di Henan, e di Yantai, nella provincia di Shandong.

Dall'inizio della pandemia il bollettino ufficiale delle autorità cinesi riporta 93.826 contagi con 4.636 decessi riconducibili al coronavirus.