Covid oggi Cina, contagi a Wuhan: test su tutti abitanti entro venerdì

Tamponi a tappeto a Wuhan, la città della Cina centrale in cui venne identificato per la prima volta il virus del Covid. Le autorità locali hanno annunciato di voler completare un nuovo ciclo complessivo di test molecolari prima di venerdì. L'iniziativa dopo il riemergere di casi positivi a trasmissione locale.

Wuhan, capitale della provincia dell'Hubei, è stata la prima metropoli al mondo a completare un ciclo di test sulla cittadinanza, testando quasi 10 milioni di residenti in 19 giorni, uno sforzo per terminare il 'lockdown psicologico' per la città devastata dal virus. Ieri ha lanciato una nuova campagna di test, dopo che sono emersi nuovi contagi lunedì, tra alcuni lavoratori migranti.