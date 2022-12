Covid oggi Cina, Pechino: "Situazione sotto controllo"

Il governo cinese ha assicurato oggi che la situazione epidemiologica relativa alla Covid-19 nel Paese è "sotto controllo", malgrado il rimbalzo dei casi rilevati nelle ultime settimane dopo l'allentamento delle restrizioni. "In questo momento l'evoluzione della situazione epidemiologica in Cina è come prevista ed è sotto controllo", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, spiegando che "Pechino è stata la prima a superare il picco dell'epidemia e la produzione e la vita stanno gradualmente tornando alla normalità".

"Tutti i Paesi del mondo attraversano un periodo di adattamento quando adeguano le loro politiche di prevenzione dell'epidemia e il caso della Cina non è diverso", ha affermato, sottolineando che le autorità stanno lavorando per contenere la situazione in tutto il Paese. Wang ha lamentato che "alcuni media occidentali hanno deliberatamente esagerato o addirittura distorto l'adeguamento nella politica cinese di prevenzione e controllo dell'epidemia, evitando di parlare del prezzo elevato che il Paese ha pagato per la prevenzione di fronte alla pandemia", secondo il cinese portale Sina.

"Il fatto è che negli ultimi tre anni, dall'inizio della pandemia, il governo cinese ha sempre messo le persone e la vita al di sopra di ogni altra cosa", ha affermato. "Da una prospettiva globale, il tasso di malati gravi e morti in Cina è il più basso", ha concluso. Il governo cinese ha annunciato lunedì che a partire dall'8 gennaio riaprirà i suoi confini ed eliminerà la necessità della quarantena, un nuovo passo nell'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus. La National Health Commission cinese ha annunciato domenica che smetterà di pubblicare i casi giornalieri di positivi al Sars-CoV-2, poiché il Paese vede un aumento dei casi dopo aver allentato alcune restrizioni. Circa 248 milioni di persone in Cina, il 18% della popolazione, sono risultate positive al coronavirus nelle prime tre settimane di dicembre.