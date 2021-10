Covid oggi Cina, salgono i contagi: rinviata maratona Pechino

Covid in Cina, a causa dell'aumento del numero dei contagi legati alla variante Delta, il Paese ha posticipato a data da definire la maratona di Pechino in programma per il 31 ottobre. La maratona si tiene ogni anno dal 1981 e rappresenta uno dei principali eventi sportivi nel paese. Quest'anno era attesa la partecipazione di 30mila persone circa. Gli organizzatori hanno spiegato che la decisione è legata alla volontà "di prevenire il rischio di un'estensione dell'epidemia e tutelare la salute e la sicurezza di partecipanti, staff e residenti".