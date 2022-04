Covid oggi Cina, Usa sconsigliano viaggi a Shanghai

Autorizzata la "partenza volontaria" per lo staff diplomatico non essenziale e per i familiari

Evitare Shanghai. La raccomandazione è arrivata nelle ultime ore dal Dipartimento di Stato Usa in relazione alla nuova ondata di contagi da Covid-19 e alla dura politica della Cina per contenerne la diffusione. L'invito ai connazionali è a "ripensare i viaggi nella Repubblica popolare cinese a causa dell'applicazione arbitraria di leggi locali e restrizioni relative al Covid-19", a "non viaggiare" verso la provincia di Jilin, Shanghai e Hong Kong "a causa delle restrizioni relative al Covid-19, compreso il rischio che genitori e figli possano essere separati". Per l'ex colonia britannica sempre più nell'orbita di Pechino viene segnalata "l'applicazione arbitraria di normative locali". Autorizzata la "partenza volontaria" per lo staff diplomatico non essenziale a Shanghai e per i familiari. La città è tra le più colpite dalla nuova ondata di contagi, con le città di Shenyang e Changchun, nel nordest della Cina.