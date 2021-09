Covid oggi Corea del Sud, 2.434 contagi dopo le feste

La Corea del Sud registra un record di contagi da coronavirus in coincidenza con Chuseok, il 'ringraziamento' coreano, una delle festività più importanti nel Paese. Le autorità sanitarie hanno segnalato 2.434 nuovi casi di Covid-19, come riporta l'agenzia Yonhap, sottolineando come per le festività, da lunedì a mercoledì scorso, milioni di sudcoreani si siano spostati per raggiungere le famiglie. Sono stati anche segnalati altri sette decessi per complicanze legate al coronavirus.

Dall'inizio della pandemia sono 295.132 i casi confermati in Corea del Sud con 2.434 decessi, secondo i dati della Kdca. Ad oggi 22,6 milioni di cittadini sudcoreani, il 44% della popolazione, ha completato la vaccinazione contro il Covid-19.