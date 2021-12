Covid oggi Corea del Sud, record di casi 'gravi'

La Corea del Sud segnala 7.456 nuovi contagi da coronavirus e un preoccupante record di pazienti in condizioni "gravi", 1.063, secondo i dati dell'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) riportati dall'agenzia Yonhap. Alle 17 di ieri la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva per pazienti Covid era al 79,2% (il dato era all'80,7% il giorno precedente) e stamani il premier Kim Boo-kyum ha comunicato che il governo lavora affinché entro metà gennaio ci siano altri 10.000 posti letto per pazienti Covid-19.

"Il governo monitorerà la situazione - ha detto - e, se necessario, metterà a punto in anticipo misure per gestire 15.000 pazienti al giorno".

Dall'inizio della pandemia, la Corea del Sud ha confermato 583.065 contagi con 4.906 decessi, 78 dei quali nelle ultime 24 ore. Ad oggi il Paese ha segnalato 234 casi di variante Omicron. Secondo i dati della Kdca, l'82,1% della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale primario e il 25,5% ha ricevuto la dose 'booster' di un vaccino anti-Covid.