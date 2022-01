Covid oggi Danimarca, record di oltre 33mila contagi: mai così tanti

La Danimarca ha registrato un record di 33.493 contagi Covid nella ultime 24 ore, un dato mai raggiunto dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale per la salute Ssi, sottolineando che 2mila casi sono di persone infettate una seconda volta. Alla fine di novembre la media giornaliera era attorno ai 5mila contagi.

Il ministro della Salute, Magnus Heunicke, ha voluto comunque sottolineare su Twitter che l'alto numero di contagi, dovuto alla variante Omicron, non si riflette sui ricoveri, anche grazie alla vaccinazione. Per questo, ha detto, vi sono motivi di "ottimismo". Attualmente negli ospedali danesi vi sono 810 malati Covid, di cui 49 in terapia intensiva. Nel calcolo vi sono anche pazienti ricoverati per altri motivi e poi scoperti positivi al Covid.

In questo Paese di sei milioni di abitanti si registrano quasi 1,2 milioni di contagi dall'inizio della pandemia e 3.519 decessi.