Covid oggi Danimarca, sfiorati i 10mila contagi

Sono 9.999 i nuovi casi di Coronavirus, registrati in Danimarca nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Si tratta di un aumento del 128 per cento rispetto a tre settimane fa, quando in un giorno erano stati confermati 4.390 casi. Di qui l'annuncio del primo ministro danese Mette Frederiksen, che ha detto che "saranno necessarie nuove misure" per fermare la diffusione dei contagi, che per quattro giorni consecutivi hanno registrato un livello record.

''I contagi sono, purtroppo, come previsto, molto, molto alti. Non ho dubbi sul fatto che saranno necessarie nuove misure per spezzare la diffusione del contagio", ha detto Frederiksen su Facebook. ''La Commissione Epidemica si sta preparando e non appena potremo dire di più, ovviamente lo faremo. La cosa più importante è ottenere la terza dose del vaccino. Prima è, meglio è", ha aggiunto.