Covid oggi Emilia, 1.263 contagi e 2 morti: bollettino 17 settembre

Sono 1.263 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Sono stati 10.618 i tamponi, eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.618 molecolari e 6.000 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,8%.

Si registrano 2 decessi: 1 in provincia di Parma (un uomo di 90 anni); 1 a Modena (una donna di 91 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.979.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 21 (invariati rispetto a ieri), l’età media è di 63,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 612 (-14 rispetto a ieri, -2,2%), età media 74,7 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna, con 207 nuovi casi su un totale dall'inizio dell’epidemia di 376.693, seguita da Modena (173) e Reggio Emilia (162), poi Parma (138); Ravenna (132) e Rimini (121); quindi Ferrara (86), Cesena (71), Piacenza (66) e Forlì (65).

In isolamento domiciliare 15.139 persone.