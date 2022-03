Covid oggi Emilia, 1.671 contagi e 9 morti: bollettino 8 marzo

Sono 1.671 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.219 tamponi, di cui 11.674 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 7,9%. Da ieri sono guarite 2.105 persone.

Le terapie intensive occupate sono 67, 4 in meno rispetto a ieri, e 1.140 sono quelli ricoverati nei reparti ordinari Covid, 67 in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 26.150 persone.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 525 nuovi casi, seguita da Modena a 241, poi, Rimini a 155, Ravenna a 128, Piacenza a 120 e Cesena a 107.