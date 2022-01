Covid oggi Emilia, 17.119 contagi e 15 morti: bollettino 7 gennaio

Sono 17.119 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. Nella regione, zona gialla da lunedì 10 gennaio, i dati sui ricoveri ospedalieri continuano ad aumentare, +6% nelle terapie intensive, il 77% dei quali risultano non essere vaccinati.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.998 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 458.112. I contagiati, oggi sono 171.894 (+15.106). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 169.906 (+15.022), il 98,8% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.335.