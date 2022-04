Covid oggi Emilia, 1.751 contagi e 14 morti: bollettino 19 aprile

Sono 1.751 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 aprile 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.577 tamponi, di cui 4.841 molecolari con un tasso di positività del 16,6%. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.485.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 33, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.390, 54 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 388 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 281.468), seguita da Modena (286 su 210.578); poi Ravenna (219 su 126.011), Parma (170 su 112.370), Reggio Emilia (164 su 152.679) e Cesena (116 su 76.241); quindi Rimini (100 su130.077), Ferrara (99 su 94.540), Forlì (90 su 63.552) e Piacenza (76 su 72.214); il Circondario imolese, infine, con 43 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 41.993.

In isolamento a casa 53.774 persone. Da ieri i guariti sono stati 3.991.