Covid oggi Emilia, 1.811 contagi e 2 morti: bollettino 11 giugno

Sono 1.811 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 11 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Sono stati 15.006 i tamponi, eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.263 molecolari e 4.743 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,07%. Da ieri sono guarite 1.393 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 27, dato invariato rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 650, dieci in meno rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 356 nuovi casi, seguita da Modena a 260, da Reggio Emilia a 225, da Ravenna a 206 e, poi, Parma a 179. In isolamento a casa 17.378 persone.