Covid oggi Emilia, 1.926 contagi e 8 morti: bollettino 13 agosto

Sono 1.926 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi.

Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.793.235 casi di positività, 1.926 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.054 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 34 (-7 rispetto a ieri, -17,1%), 1.236 (-101 rispetto a ieri, -7,6%) negli altri reparti Covid. Questi i dati - accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Regione. Le persone complessivamente guarite sono 3.366 in più e raggiungono quota 1.740.157.