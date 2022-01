Covid oggi Emilia, 20.654 contagi e 29 morti: bollettino 21 gennaio

Sono 20.654 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 29 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.424 tamponi, di cui 48.533 test antigenici rapidi. Da inizio pandemia i decessi sono stati 14.719 nella Regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 145, 7 in meno rispetto a ieri, con un'età media di 62 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.459, 6 in meno rispetto a ieri, con un'età media di 69,9 anni.

In isolamento a casa 345.543 persone. Da ieri sono guarite 20.902 persone. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.314.773 dosi; sul totale sono 3.672.400 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,4%. Le terze dosi fatte sono 2.055.814.