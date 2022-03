Covid oggi Emilia, 2.202 contagi e 16 morti: bollettino 14 marzo

Sono 2.202 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti. Da ieri sono guarite 2.163 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.734 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 1.078, 29 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 55, 2 in meno da ieri. In isolamento a casa 28.962 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena a 341, seguita da Bologna a 312; poi Reggio Emilia a 251, Ravenna a 210 e Ferrara a 203.