Covid oggi Emilia, 2.318 contagi e 9 morti: bollettino 21 marzo

Sono 2.318 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Da ieri sono guarite 2.554 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.307 tamponi, di cui 5.606 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 20,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 52, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 914, 34 in più rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Modena a 426, seguita da Bologna a 425, Reggio Emilia a 280, Ravenna a 222 e Ferrara a 220. In isolamento a casa 38.136 persone.