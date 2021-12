Covid oggi Emilia, 2.451 contagi e 15 morti: bollettino 18 dicembre

Sono 2.451 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 15 persone per complicazioni legate al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.851 tamponi molecolari, di cui 15.367 test antigenici rapidi. Da ieri i guariti sono stati 651. In isolamento a casa 38.874 persone.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.991. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 107, 5 in più da ieri, 986 quelli negli altri reparti Covid.